La familia del marino canario retenido en Venezuela pide ayuda tras doce días sin noticias: «Solo queremos saber cómo está»

El último día que Miguel Moreno utilizó su teléfono móvil fue el 19 de junio. Estaba en Venezuela, en la Isla de Margarita, después de que el buque cazatesoros N35 en el que navegaba junto a otros ocho tripulantes fuese interceptado por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana al considerar que se encontraba en la Zona Exclusiva Económica del país y que realizaba investigaciones marinas sin autorización. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó al N35 de «sospechoso», aunque la versión de la tripulación es que buscaban un pecio de la Segunda Guerra Mundial.

Desde ese 19 de junio, la familia del marino grancanario —de 34 años y que fue periodista de LAPROVINCIA/DLP antes de enrolarse en el remolcador de bandera panameña— no tiene noticias suyas. Sus padres piden ayuda para conocer en qué estado se encuentra y su paradero y han acudido ya al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar su desaparición forzosa involuntaria.

«No sabemos si está en una prisión civil, en un centro militar, en dependencias oficiales... Solo queremos saber cómo está y dónde», solicita su familia, que demanda que un abogado o personal del consulado de España en Caracas pueda visitar a Moreno u obtener algún tipo de información tras doce días de hermetismo.

Fue el 13 de junio cuando la Armada Bolivariana detectó el N35 a unas cincuenta millas del Delta del Orinoco una zona «incontrovertiblemente venezolana», en palabras de Padrino López. El buque partió del Puerto de Las Palmas el 5 de junio y tras unos días de búsqueda al sur de Canarias comenzó la navegación rumbo a Trinidad y Tobago y Guyana. En una zona marítima en conflicto entre Venezuela y Guyana, en el marco de la disputa por el territorio de Esequibo, próspero en petróleo y minerales, lo interceptó la Armada, que lo confundió con un buque de guerra y lo guio hasta el puerto de Guamache de Isla de Margarita.

«Personal de la Armada estaba con ellos en el barco, todo iba normal. El día 16 entraron de antidrogas y aduanas a hacer una inspección. Ese día incluso nos dijo que los estaban tratando bien y que los iban a dejar bajar escoltados a hacer compra y reponer víveres», explica la familia. En todo momento, recibieron mensajes y llamadas de Moreno. Hasta que el 19 por la noche el contacto se perdió, en teoría, cuando los llevaban a declarar a la Fiscalía.

Miguel Moreno, junto a miembros de la Armada Bolivariana, antes de que lo retuvieran en Venezuela / LP/DLP

Dos días más tarde su familia lo dio por desaparecido y contactó con el consulado en Caracas. «El consulado perdió también la comunicación con la Armada. Lo intentan pero nadie les dice dónde está. Los abogados de la empresa del barco tampoco consiguen información», añaden. La familia ha contactado con Cruz Roja Internacional, pero ni la diplomacia española ni las ONG consiguen obtener respuesta del paradero de Moreno. Solo saben que está retenido y sin una acusación formal en contra. Con él, viajaban dos holandeses, tres hondureños, un panameño, un indonesio y un húngaro.

El N35 iba en busca de ese tesoro de la Segunda Guerra Mundial y pensaba navegar durante noventa días. Miembros de la Armada Bolivariana, en cambio, expresaron sus dudas acerca de que realizasen un estudio y vendiesen sus resultados a algún gobierno. «¿Cómo garantizan que no?», dijo un general a un medio local.

Moreno está en el barco desde hace dos años y, según las cartas marítimas que ellos tenían, su posición marcaba aguas internacionales.Venezuela no lo considera así. «Nuestra inquietud y lo que no nos deja dormir es no saber dónde está nuestro hijo», sostiene la familia: «¿Cómo puede estar retenido, detenido o desaparecido y que después de 12 días no lo comuniquen a las autoridades diplomáticas?», se preguntan. Los allegados desesperados por la falta de información, solicitan que reciba asistencia y que les informen en qué estado se encuentra.