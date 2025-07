Cae en Canarias una red de ciberestafas que arruinó vidas y empresas: 15 detenidos y 1,6 millones defraudados

Un clic en un correo. Un mensaje romántico inesperado. Así comenzó la pesadilla de decenas de víctimas en Gran Canaria, Tenerife y en toda España. Durante dos años, una red criminal tejió una trama de engaños que vació cuentas bancarias, arruinó negocios y dejó a personas con deudas que aún hoy siguen pagando.

La Guardia Civil ha puesto fin a esta organización con la detención de 15 personas en una operación que ha permitido esclarecer 56 delitos cometidos en 19 provincias, incluyendo Gran Canaria y Tenerife, donde las consecuencias han sido devastadoras para víctimas particulares y empresas.

Una historia de amor que acabó en ruina

La primera pista surgió en Cáceres. Una mujer denunció haber sido víctima de una “estafa del amor”. Durante casi dos años, creyó mantener una relación con un supuesto militar estadounidense. Confió tanto en él que llegó a enviarle más de 100.000 euros, convencida de que estaba ayudando a su pareja a superar dificultades.

No sabía que al otro lado no había amor, sino un grupo de estafadores expertos en manipulación emocional. Su caso destapó un entramado criminal que también actuaba en Canarias, donde varias víctimas fueron atrapadas con la misma técnica. Algunas siguen pagando préstamos que solicitaron para enviar dinero a quienes creían sus parejas.

No solo particulares sufrieron las consecuencias. La red usó sofisticados ciberataques conocidos como “man in the middle” para robar dinero de empresas. Infectaban sistemas informáticos, interceptaban correos y modificaban datos bancarios en facturas. Así, lograban que las empresas ingresaran grandes sumas en cuentas controladas por los delincuentes.

En Gran Canaria y Tenerife, algunas empresas vieron desaparecer pagos que consideraban saldados. Cuando los proveedores reclamaron, descubrieron la trampa demasiado tarde.

Un operativo titánico de la Guardia Civil

Desmantelar la red fue una tarea monumental. Los integrantes del grupo cambiaban continuamente de domicilio para evitar ser detectados. La Guardia Civil realizó 15 registros domiciliarios en localidades como Valencia, Zaragoza, Madrid, Barcelona… y también en Canarias.

El botín incautado refleja el alcance de la organización con un total de 52 teléfonos móviles, 18 ordenadores portátiles, 13 tablets, 6 wallets de criptomonedas y documentación bancaria de entidades extranjeras

Además, localizaron los dispositivos desde los que los estafadores mantenían contacto con sus víctimas, reforzando el vínculo emocional mientras vaciaban sus cuentas.

El importe total defraudado asciende a 1.581.667 euros, pero el daño va mucho más allá del dinero. En Canarias, algunas víctimas reconocen que no solo perdieron sus ahorros, sino también la confianza en las relaciones y en la seguridad digital.

“La estafa me dejó en la ruina y con una deuda que no sé cómo saldar. Me siento engañada y avergonzada por haber confiado en alguien que no existía”, relata una afectada en las islas, según recoge la investigación.

En uno de los casos más graves, una víctima llegó a transferir 117.200 euros a su supuesto enamorado.

Los 15 detenidos están acusados de estafa, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Once de ellos han ingresado en prisión, mientras que el resto deberá comparecer semanalmente ante el juzgado.

La operación ha sido coordinada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 2 de Cáceres, que sigue investigando si hay más víctimas en otras provincias.