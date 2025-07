El homicida del sintecho de Playa del Inglés lo mató tras una pelea porque pedía tabaco en su local

Una discusión por las múltiples veces que Sanjay K. acudía a un establecimiento de Playa del Inglés a pedir tabaco desencadenó el homicidio a puñaladas de este individuo, una persona sin hogar de 29 años que vivía en Playa del Inglés. El autor del crimen, que regentaba el local donde la víctima mendigaba, ingresó ayer en prisión provisional comunicada y sin fianza.

La relación entre el fallecido, Sanjay, y su homicida era ocasional. Se conocían tan solo de verse y discutir en San Bartolomé de Tirajana; peleas presuntamente motivadas por todas las ocasiones en las que la víctima acudía a pedir al comercio del ahora encarcelado.

Todo cambió la noche del lunes. El sintecho se personó, una vez más, en el establecimiento, «a pedir tabaco de forma insistente», según la declaración aportada por el homicida. Eso desencadenó en una pelea en el lugar de trabajo del homicida y se convirtió presuntamente en el móvil del crimen. El detenido, español de 49 años, no tenía detenciones previas, pero sí le constan denuncias por amenazas graves.

Tras la trifulca, el homicida siguió a Sanjay hasta el colchón en el que pernoctaba, en las inmediaciones del aparcamiento del Anexo II y allí lo apuñaló. La víctima, de 29 años y español, tenía signos de evisceración.

El cadáver fue localizado al día siguiente junto a la escalera que une el paseo Costa Canaria con el aparcamiento por una trabajadora de un negocio cercano. Ella dio aviso al Centro de Coordinación de Emergencias y Seguridad 112. «Una persona que subía las escaleras comentó que parecía que allí había alguien viviendo, pero nosotros ya lo conocíamos porque llevaba allí unos tres meses», explicó a este diario la alertante.

Pero al fijar su mirada en el lugar donde pernoctaba la víctima —un hueco en el que se resguardaba debajo de la escalera y detrás del edificio de la concejalía de Turismo— se percató de que sobresalía el pie y que no tenía buen color. «Se notaba que no estaba bien, así que me subí al muro, vi que tenía sangre en la barriga y llamé al 112; cuando llegó la Policía me dijeron que había fallecido», afirmó.

Agentes de la Policía Nacional pertenecientes a la Brigada Local de Policía Judicial de la Comisaría de Maspalomas pusieron en marcha una investigación. Los agentes lograron solo 22 horas después del hallazgo del cadáver localizar y detener al autor gracias a la revisión de las cámaras de seguridad de la zona y a la toma de declaración de testigos. Lo engrilletaron en el entorno de la avenida Bonn, a pocos metros de donde mató a su víctima.

Tras arrestarlo, realizaron una entrada y registro en el domicilio que el acusado compartía con su hermano, en el patronato de San Fernando, donde incautaron de efectos de interés para el caso.

Ayer, pasó a disposición del juez al frente del juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana, que le tomó declaración. Acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio. El investigado reconoció la autoría del crimen.