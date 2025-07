Un vecino de Lanzarote denuncia la sustracción parental de su hija de 3 años: «La madre sacó a Lily ilegalmente de España»

Las autoridades han activado la búsqueda de Jasmine Raeymaekers, de 30 años, y su hija Lily Sofía Fernández, de 3, a quienes vieron por última vez el 23 de febrero en Lanzarote. El caso se investiga como una presunta sustracción parental, después de que el padre de la menor, que vive en la Isla, haya dejado de tener contacto con la niña. Los últimos datos sitúan a madre e hija en India.

El caso está en manos de la Guardia Civil de Costa Teguise, después de que el progenitor alertase a las autoridades y denunciara a su expareja este lunes. Ella tiene desde marzo una orden judicial que le prohíbe salir del país con Lily Sofía, una medida que —denuncia el padre, residente en Lanzarote— ha vulnerado.

En una publicación en sus redes sociales, divulgada el martes, el padre de la niña explica que, pese a estar desaparecida desde febrero, cuando la madre abandonó la Isla sin notificárselo, la última vez que alguien vio a las dos desaparecidas fue en «un bar de playa en Goa, posiblemente en Arambol», una localidad del oeste de India. «Desde entonces no tenemos noticias directas de ella», informa el progenitor, que describe a Lily como «una niña pequeña, alegre y sociable que suele vestir con faldas, camisetas o vestidos».

«Como padre estoy completamente desesperado. Quiero que se conozca la gravedad de esta situación», pide. Él afirma que tenían un régimen de custodia compartida y que la Justicia ordenó la retirada del pasaporte de Lily, al parecer en marzo, impidiendo su salida de España sin autorización de ambos padres. «La madre incumplió esa orden judicial, no entregó el pasaporte y sacó a Lily ilegalmente de España», argumenta: «Desde entonces, no mantiene comunicación conmigo como padre y no tengo forma de saber el estado actual de mi hija».

Las últimas noticias son a través de las redes sociales de Jasmine. «Muestra que Lily ha tenido un parásito intestinal mientras estaba en India, lo que agrava aún más la preocupación por su bienestar», critica el progenitor, que pide que cualquier persona que tenga información llame a la Guardia Civil de Costa Teguise. «Cada minuto cuenta y cualquier ayuda puede marcar la diferencia», concluye.

En el cartel de SOS Desaparecidos la asociación explica que Jasmine, de nacionalidad belga, mide 1,71 metros de estatura, es delgada, con el pelo rubio y largo y los ojos azules. Mientras que la menor, Lily Sofía, mide solo 0,97 metros, tiene el pelo rubio, ojos azules y un lunar pequeño de color negro en el cuello debajo de la oreja. La asociación alertó de la posible sustracción parental y solicitó colaboración urgente a la ciudadanía este martes, en vista de que en Lanzarote se les perdió la pista hace ya cinco meses y tras recibir la denuncia oficial del padre.

SOS Desaparecidos pide a todos aquellos que tengan algún dato que se pongan en contacto con el teléfono 868286726 o escriban al mail info@sosdesaparecidos.es

El alcalde de Arrecife, Yonathan de León, también difundió el caso a través de sus redes sociales, donde hizo un llamamiento a la colaboración ciudadana: «Toda persona que pueda dar o aportar datos, llame a estos teléfonos o lo notifique a la Policía».