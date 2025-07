Los vecinos miran al monte con el recuerdo del incendio de 2007

Con el corazón en un puño o con el alma en vilo. Ambas expresiones reflejan el sentir de muchos de los vecinos de Santiago del Teide que ayer vieron cómo las llamas volvían a ser protagonistas en el monte tras declararse un conato en el municipio vecino de El Tanque, en concreto en la zona de Los Partidos de Franquis, a unos 500 metros del hotel rural.

Sobre las dos de la tarde se dio la voz de alarma y poco tiempo después, el fuego sobrepasó los límites de ese municipio y comenzó a propagarse por Santiago del Teide, llegando muy cerca del núcleo de Valle de Arriba. Como medida preventiva se decidió desalojar a los vecinos que residen en el medio centenar de viviendas de este caserío, aunque el incendio no llegó tan abajo.

Algunos de esos vecinos decidieron quedarse en las inmediaciones del Ayuntamiento mirando a lo lejos cómo trabajaban los equipos aéreos para intentar controlar y sofocar el fuego, pero con cierta angustia porque desde donde estaban apostados no se veía si el incendio había seguido ladera abajo, hacia sus casas.

Imágenes del incendio declarado en El Tanque / Arturo Jiménez

«Aquí todo el mundo recuerda el incendio de 2007, y el de 2012, también. Estamos bastante preocupados y confiemos en que los equipos que están luchando contra el fuego puedan controlarlo antes de que llegue la noche, porque sabemos cómo cambia el viento en esta zona, en dirección sur. Y sabemos que una vez que anochezca, los helicópteros ya no trabajan», señala Isaac Pérez.

Este vecino tiene familiares en Valle de Arriba que «se han repartido por casas de otros parientes a la espera de que se les dé permiso para regresar, pero no sabemos si podrán hacerlo a la noche», especuló Pérez, quien añadió que «la mayor parte de las propiedades de esta zona son casas de una planta con fincas; esperemos que si llegan las llamas a las fincas estén limpias de maleza y paja. Pero lo peor es que arriba hay una galería de agua cerrada, que se usa como almacén de maquinaria y es posible que haya depósitos con gasolina o gasoil», admite mientras confía en que «las llamas no lleguen a ese lugar».

Tamara Meneses estaba subida a la azotea de su casa mirando a lo lejos cómo trabajaban los helicópteros sobre las llamas. Desde allí, el incendio parecía incipiente pero a esas horas [18:00 horas] el fuego ya había quemado alrededor de medio centenar de hectáreas, principalmente de matorral y pinar. «Estamos a la espera de que se pueda controlar pronto, pero en vilo porque no dejamos de acordarnos del incendio de 2007.

Vídeo: E.D. / Imagen: Arturo Jiménez

Este no parece que vaya a ser tan grande, pero nunca se sabe porque el viento puede cambiar o ser más fuerte y reavivar las llamas», señala. Esta vecina confiesa que «en 2007 lo pasamos muy mal todos porque nos desalojaron y en esas circunstancias no se sabía si íbamos a perder nuestras casas; todo aquello con lo que tanto esfuerzo construyeron nuestros padres», añade.

La dimensión de este fuego está muy lejos de aquel incendio de 2007, que devoró 15.000 hectáreas de monte y afectó a diez municipios, pero los vecinos ayer lo recordaban con angustia.

Pedro Pérez estaba sentado en una cafetería del casco de Santiago del Teide como tantos otros intentando aplacar el calor con un refresco. Desde una mesa en la terraza mostró su «incertidumbre» ante este incendio y, una vez más, es otro vecino que aludió al fuego de 2007. «Te quedas con el miedo en el cuerpo, es algo que no se olvida. Ahora estamos a la espera de ver cómo evoluciona el fuego y esperemos que no afecte ni a casas, ni a personas, ni animales. Confiemos en que no se meta viento de noche».

A las siete de la tarde, Víctor González se mostraba ya «más aliviado» al ver que los medios aéreos y terrestres parecía que controlaban el fuego. «Ya no se ve el humo negro tan alto como antes; parece que están pudiendo con las llamas. Espero que lo controlen antes de que llegue la noche y cambie el viento», aventuró.

Fina Trujillo es una de las vecinas del caserío de Valle de Arriba que fue desalojada «cerca de las tres de la tarde, cuando aún estaban las llamas en lo alto de la montaña, aunque para mí estaban muy cerca». Trujillo mostró su disconformidad con «la gente de Medio Ambiente» porque «no dejan que limpiemos el monte de pinocha, salvo que tengamos permiso» y, según dijo, «mucha gente ha dejado de limpiar por no pedir permiso, se han aburrido».

Karoly Dorta es otra vecina de Valle de Arriba y aseguró que había estado viviendo «horas de tensión porque nos desalojaron y no nos han dicho nada más desde entonces». Recuerda que «fueron puerta por puerta llamando a los vecinos para que saliéramos de casa». Ahora estamos algo más tranquilos [19:45 horas] porque ya vemos que el humo ha bajado mucho».

A esa hora ni esta vecina ni el resto de residentes de ese núcleo sabían si se les permitiría volver a sus casas en las próximas horas. Sin embargo, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, confirmó poco antes de las diez de la noche que podían regresar atendiendo a la buena evolución del incendio.