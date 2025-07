Controlado el incendio de Tenerife tras quemar 81 hectáreas de pastos y matorrales

El incendio forestal que se inició sobre las 14:00 horas del lunes en las inmediaciones de Los Partidos de Franquis, en el municipio de El Tanque, se dio por controlado a las 18:30 horas de ayer, según informó la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez. Tras algo menos de 30 horas de trabajos de lucha contra el fuego, la situación está controlada y el peligro de reactivación es mínimo. El fuego arrasó 81 hectáreas de pastos, matorral y retamas, principalmente, dentro de un perímetro de 4,63 kilómetros.

La consejera confirmó que «desde las seis de la mañana no ha habido ninguna reactivación; no hay llamas ni se observa humo» si bien aclaró que «el incendio aún no está extinguido, por lo que se seguirá trabajando sobre el terreno con 21 efectivos pertenecientes a las Brifor y el Consorcio de Bomberos para rematar las tareas.

Una vez que el incendio forestal se dio por controlado, el Cabildo de Tenerife bajó el nivel de emergencia al 0 y procedió a la desactivación del Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN).

Uno de los helicópteros sobrevuela la zona del incendio. / ANDRÉS GUTIÉRREZ

A lo largo de la jornada los helicópteros y equipos de tierra de las Eirif de El Hierro, La Palma y La Gomera fueron desactivados, mientras continuaron los dos helicópteros del Cabildo de Tenerife y las dos aeronaves del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, éstas últimas quedarán desactivadas también en la jornada hoy.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, reveló que «todo parece indicar» que el origen del incendio forestal puede estar en un «descuido» humano. Al lugar donde se inició el fuego se desplazaron tres técnicos del Área de Medio Ambiente para investigar las causas que originaron el mismo y, sus primeras conclusiones parecen apuntar a ese «descuido» humano más que un acto premeditado o intencionado.

Efectivos de la Eirif de El Hierro trabajan haciendo un cortafuegos. / Andrés Gutiérrez

Los medios aéreos y los de tierra han luchado sin tregua desde que se recibieron las primeras llamadas de alerta, en torno a las dos de la tarde del lunes, que avisaban del inicio de un incendio en los altos del monte de El Tanque, a unos 500 metros de distancia del hotel rural Caserío Los Partidos.

La dirección del viento y la masa vegetal, que actuó de combustible en la propagación de las llamas, hizo que el fuego traspasara los límites de este municipio y entrara en el de Santiago del Teide muy poco después, en dirección al pequeño núcleo de Valle de Arriba, cuyos vecinos tuvieron que ser desalojados de forma preventiva hasta que pasara el peligro, lo que ocurrió unas nueve horas más tarde del inicio del fuego y se permitió el regreso a sus hogares.

Control del incendio en Tenerife / Andrés Gutiérrez

Aunque en este caserío hay censadas unas 150 personas, en realidad solo vive aquí un tercio de ellas. Unos cincuenta vecinos fueron los desalojados alrededor de las tres de la tarde. Muchos de ellos se quedaron en las inmediaciones de la plaza del Ayuntamiento de Santiago del Teide donde pasaron la tarde y trataban de informarse sobre la evolución del incendio; otros se fueron a casa de familiares a la espera de que la situación revirtiera. La Cruz Roja, no obstante, había preparado un dispositivo especial con un centenar de camas de emergencia por si tenían que pasar la noche fuera de sus hogares.

En la primera jornada lucharon contra el incendio unos 75 efectivos en tierra de la Brifor, Bomberos del Consorcio de Tenerife y Bomberos Voluntarios, equipos Eirif de El Hierro, La Gomera y La Palma, así como nueve medios aéreos, ocho helicópteros y un avión Air Tractor de carga en tierra de retardante.

Al caer la noche, y una vez que se retiraron los medios aéreos que habían trabajado por la tarde, algo más de medio centenar de operarios en tierra continuaron con las labores de control sofocando las «pequeñas reactivaciones» que se producían dentro del perímetro. Tras una madrugada «relativamente tranquila» donde se actuó para sofocar las «reactivaciones» que se producían dentro del perímetro del incendio [sin que se perdiera nunca el control], las labores de extinción se reanudaron desde primera hora de la mañana con los mismos medios aéreos de la primera jornada y un refuerzo en los equipos en tierra, conformado por 80 efectivos, «para consolidar el perímetro y lograr el control total del fuego lo antes posible», informó Dávila.

Durante las primeras horas de luz la zona fue sobrevolada por drones para localizar puntos calientes y permitir ataques aéreos dirigidos con mayor eficacia. «Las previsiones son buenas, pero no bajamos la guardia», explicaba por la mañana la consejera insular Blanca Pérez. Esas previsiones se confirmaron por la tarde durante una rueda de prensa en la que ya se anunció que el fuego estaba «controlado».

Este paraje tiene una orografía complicada, con «mucha piedra y mucho malpaís», lo que complicó la intervención de los medios terrestres. Cuando se originó el fuego, además, la temperatura en la zona rondaba los 36 grados, la humedad relativa era inferior al 20% y se había levantado algo de viento, aunque por fortuna no tuvo demasiada intensidad. Ya con la noche, la situación remitió con temperaturas más favorables y una humedad relativa superior lo que contribuyó a que no se reavivara ningún foco más allá de pequeños puntos de calor. Durante la jornada de ayer, los termómetros volvieron a marcar 36 grados, sin embargo, y desde anoche, «las temperaturas comenzaron a remitir», situación que se mantendrá en las próximas horas.

El jefe técnico de Riesgo Forestal del Cabildo de Tenerife, Pedro Martínez, explicó que el incendio se propagó principalmente por zonas de pasto «de manera muy rápida, pero con poca intensidad». Añadió que «el matorral todavía está verde y por tanto tenemos mayor proliferación de herbáceas, que es combustible, pero no todo el matorral participó. A medida que avance el verano y se sucedan las olas de calor, lo normal es que tengamos incendios más complicados, que es la dinámica habitual verano tras verano. Un incendio similar a finales de agosto hubiese sido más complicado» de controlar, concluyó.