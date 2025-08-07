Arrestado en Arrecife un conductor sin carnet

La labor preventiva de la Policía Local de Arrecife ha vuelto a dar frutos. El pasado 6 de agosto, alrededor de las 17:00 horas, agentes del Grupo Operativo de Atención Ciudadana (GOAC) procedieron a la detención de un varón que estaba siendo buscado por la justicia.

El arresto se produjo tras una intervención rutinaria de tráfico, cuando los agentes observaron diversas infracciones cometidas por un conductor. Ante estos hechos, le dieron el alto e iniciaron un proceso de identificación que reveló una doble infracción penal.

Tras interceptar el vehículo y realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que el conductor nunca había obtenido el permiso de conducción, por lo que se le instruyeron diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial (DCSV).

Pero la intervención no terminó ahí. Durante las consultas en bases de datos policiales, se confirmó que sobre el individuo pesaba una orden judicial de detención y presentación en sede judicial, vigente desde principios de agosto, por un presunto quebrantamiento de condena.

Esta situación motivó su inmediata detención y traslado a dependencias policiales, donde quedó a disposición del juzgado correspondiente.

Coordinación policial y eficacia en labores preventivas

Desde la Policía Local de Arrecife se ha querido destacar la eficacia del trabajo de patrullaje y control, subrayando que cada intervención puede revelar delitos mayores si se actúa con precisión y profesionalidad. En este caso, una infracción administrativa en la vía pública permitió detectar una situación judicial más grave.

Además, se ha resaltado la importancia de la colaboración con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo que facilita la localización de personas reclamadas por la justicia y la detección de delitos en plena vía pública.