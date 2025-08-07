Cae por un barranco de 20 metros en Telde

Un aparatoso accidente tuvo lugar en la tarde del miércoles en el municipio grancanario de Telde, concretamente en el barrio de La Breña, cuando un hombre de edad madura sufrió una caída de unos 20 metros por una ladera adyacente a la calle La Fresa, una vía que conecta directamente con la carretera GC-130, muy cerca de la iglesia del barrio.

Según el relato de varios testigos presenciales, el incidente se produjo minutos después de las seis de la tarde, cuando el hombre, por causas que no han sido detalladas, perdió el equilibrio o resbaló y terminó cayendo por un talud escarpado junto a la calzada, según informó Telde Actualidad.

A pesar de la altura de la caída —calculada en torno a los 20 metros—, la situación no derivó en una tragedia gracias a la rápida intervención de sus propios familiares, que lograron acceder hasta él y asistirlo hasta ponerlo a salvo.

Sin heridas graves ni necesidad de atención médica urgente

Aunque la escena fue impactante y generó preocupación inicial entre los vecinos, el hombre no presentó heridas de gravedad. Según informaciones facilitadas tras el suceso, no fue necesaria una atención médica urgente.

A raíz del aviso inicial, se activaron dos unidades del Servicio de Urgencias Canario (SUC): una ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado, que se dirigieron de inmediato al lugar de los hechos.

Asimismo, una patrulla de la Policía Local también acudió para colaborar con la intervención. Sin embargo, al confirmarse que el hombre se encontraba ya en su domicilio, aparentemente en buen estado, la alerta fue desactivada y no se requirió la intervención de los servicios de emergencia.