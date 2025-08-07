Detenidos en Canarias tres jóvenes por un violento robo de un reloj de lujo en Barcelona

El pasado 19 de mayo, un ciudadano fue víctima de un robo con violencia en el distrito de Les Corts, en Barcelona. La agresión se produjo en plena vía pública, cuando tres individuos abordaron a un hombre para sustraerle un reloj de alta gama que llevaba en la muñeca. Durante el forcejeo, la víctima resultó herida, lo que agravó la tipificación penal del delito como robo con violencia y/o intimidación con resultado de lesiones.

El objeto robado, un reloj valorado en 5.000 euros, se convirtió en una de las principales pistas para los cuerpos de seguridad.

Tras el asalto, se puso en marcha una investigación coordinada entre los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional, en una operación que requería la colaboración entre distintas comunidades autónomas.

Gracias al intercambio de información y a un minucioso trabajo de seguimiento, los investigadores lograron identificar, localizar y detener a los tres presuntos autores del robo, quienes se encontraban en Canarias en el momento de su arresto.

Registros simultáneos en tres domicilios

La operación culminó el pasado 31 de julio con la ejecución de tres registros domiciliarios simultáneos en distintos puntos de las Islas Canarias. Durante estos registros, no solo se practicaron las detenciones, sino que también se encontraron indicios relevantes para la causa, incluyendo el propio reloj de lujo robado.

Los detenidos, tres hombres jóvenes de entre 21 y 23 años, cuentan con antecedentes policiales y han sido puestos a disposición judicial. Uno de ellos ha ingresado ya en prisión provisional, mientras los otros dos quedaron en libertad con cargos, a la espera de la evolución de la causa judicial.

Coordinación policial y lucha contra el crimen juvenil itinerante

Este caso evidencia una vez más la importancia de la coordinación entre cuerpos policiales autonómicos y estatales en la lucha contra el crimen itinerante. El desplazamiento de los presuntos autores desde Cataluña hasta Canarias pretendía dificultar su localización, pero la cooperación entre Policía Nacional y Mossos d’Esquadra permitió neutralizar rápidamente esta tentativa de fuga.

El Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas, en funciones de guardia, fue el encargado de tomar declaración a los detenidos y dictar las primeras medidas cautelares.