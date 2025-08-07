Tres heridos, entre ellos dos niños, en el vuelco de un coche en Gran Canaria

Un aparatoso accidente de tráfico ocurrido en la tarde del miércoles 6 de agosto en la carretera GC-103, a la altura del Barranco de Guayadeque, en el municipio grancanario de Ingenio, ha dejado como saldo una mujer y dos menores heridos, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se produjeron exactamente a las 19:53 horas, cuando el 1-1-2 recibió una alerta que notificaba el vuelco de un vehículo con tres ocupantes. Afortunadamente, los implicados lograron salir del coche por sus propios medios, aunque presentaban lesiones de diversa consideración.

Estado de los heridos tras el accidente

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó rápidamente dos ambulancias sanitarizadas y una de soporte vital básico para asistir a los afectados, que fueron valorados y estabilizados en el lugar del suceso antes de su traslado a centros hospitalarios.

Los tres heridos fueron identificados con la siguiente valoración: una mujer adulta: presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado. Fue trasladada en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Un niño de 5 años: sufrió diversos traumatismos de carácter moderado. Fue evacuado en ambulancia al Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias y otro niño de 7 años: tenía policontusiones de carácter leve, y también fue trasladado al mismo centro hospitalario especializado en menores.

Además del SUC, intervinieron en el operativo el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, la Policía Local de Ingenio y la Guardia Civil.

Los efectivos de bomberos se encargaron de asegurar el vehículo volcado y colaboraron con los sanitarios en la asistencia inicial, garantizando la seguridad de la zona.

Por su parte, las fuerzas policiales se hicieron cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del siniestro. Hasta el momento, no se han detallado las circunstancias exactas del vuelco, pero no se descarta que el trazado sinuoso de la carretera haya influido en el accidente.