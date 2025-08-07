La última imprudencia en patineta: Circula por la carretera y se estrella contra una guagua

La última imprudencia de los usuarios de las patinetas eléctricas ha tenido lugar en el sur de Tenerife. Un grupo de jóvenes incumplía el código de circulación vial que les impide circular con estos medios de transporte por las autovías y autopistas. Pero no solo el hecho de circular por una vía que no les está permitida fue el peor de las imprudencias, si no que uno de los jóvenes del grupo que cometía esta infracción tuvo un peor desenlace.

Los hechos ocurrieron en Los Cristianos, llegando a la zona del Camisón y en las cercanías de los Juzgados de Arona. Paradójicamente, la justicia vial hizo su puesta en escena para darle un escarmiento a uno de los usuarios de estas patinetas eléctricas.

Después de que los jóvenes estuvieran bordeando una rotonda de la carretera, los que comandaban el pelotón sortearon un vehículo mientras que provocaron la detención de un camión de grandes dimensiones.

El choque contra una Titsa

Precisamente este camión fue el que provocó que un patinetero rezagado no viera la incorporación de una guagua de la compañía Titsa por un carril colindante y sin poder ponerle remedio, terminó chocando con el lateral del vehículo verde y terminando con sus huesos sobre el asfalto.

Todas estas imagenes fueron captadas por un coche que circulaba de frente a los hechos y los pudo grabar y posteriormente compartir a través de las redes sociales para advertir del mal comportamiento que tienen algunos inconscientes sobre sus patinetes eléctricos y el uso de ellos.

⚖️ Normativa general para patinetes eléctricos (ejemplo: España)

Según la DGT (Dirección General de Tráfico), en vigor desde 2021:

Velocidad máxima permitida:

Entre 6 y 25 km/h .

. Si supera los 25 km/h o no puede ir a más de 6 km/h, no se considera vehículo de movilidad personal (VMP).

Zonas permitidas para circular:

Prohibido en aceras y zonas peatonales .

. Se debe circular por calzadas urbanas , carriles bici o zonas habilitadas según lo marque cada ayuntamiento.

, carriles bici o zonas habilitadas según lo marque cada ayuntamiento. Prohibido en autovías y autopistas.

Edad mínima:

Generalmente 16 años, aunque puede variar por municipio.

Casco:

Obligatorio para menores de edad.

para menores de edad. Algunos ayuntamientos lo exigen a todos.

Alcohol y drogas:

Se aplican las mismas normas que a conductores de vehículos a motor. Multas por alcoholemia, drogas, etc.

Multas comunes:

Uso del móvil o auriculares: hasta 200 € .

. Circular por la acera: 200 € .

. No llevar luces o elementos reflectantes de noche: 200 €.

Seguro y matrícula: