Compraba billetes de avión para aprovechar para robar a los duty free del Aeropuerto de Fuerteventura

El Aeropuerto de Fuerteventura fue escenario de una operación policial poco habitual pero significativa. Agentes de la Sección Fiscal y de Fronteras, dependientes funcionalmente del Administrador de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria, detuvieron el pasado 31 de julio a un individuo acusado de un delito continuado de hurto. El sospechoso habría desarrollado un sofisticado modus operandi para sustraer perfumes de alta gama desde las tiendas duty free de la zona restringida del aeropuerto.

La investigación se activó tras las denuncias interpuestas por varios comercios ubicados en el área comercial del aeropuerto, donde comenzaron a notar la desaparición repetida de productos de gran valor económico. La constante en todos los casos era la ausencia de señales de forzamiento, violencia o intimidación. Al parecer, el autor actuaba con discreción, sin levantar sospechas ni activar los sistemas de seguridad.

Tras un análisis de patrones y movimientos registrados, se detectó que el individuo utilizaba una tarjeta de embarque válida para acceder a la zona comercial reservada a pasajeros, donde aprovechaba la espera previa a su vuelo para cometer los hurtos.

Tarjetas reales y vuelos interinsulares: así actuaba el detenido

El ahora detenido perfeccionó su actuación aprovechando la facilidad de movilidad en el tráfico interinsular canario. Con billetes comprados para vuelos entre islas, ingresaba legalmente a la zona duty free, robaba productos de alto valor —principalmente perfumes de marcas reconocidas— y posteriormente embarcaba rumbo a su destino sin que el hurto fuera detectado a tiempo.

El hecho de que se tratara de vuelos entre islas le permitía mantener un perfil bajo y no generar sospechas inmediatas entre el personal de seguridad. Según fuentes de la investigación, el uso de tarjetas de embarque legítimas fue clave para burlar los controles, ya que no existía ninguna irregularidad aparente en su presencia dentro del área comercial restringida.

El pasado 31 de julio, la operación culminó con éxito cuando los agentes de la Sección Fiscal detectaron la presencia del sospechoso intentando embarcar con cinco perfumes de lujo, valorados en 750 euros. Estos productos coincidían con la tipología de los artículos desaparecidos en días anteriores.

Una vez detenido, se le intervino la mercancía sustraída y se iniciaron las correspondientes diligencias policiales por un presunto delito continuado de hurto. Los agentes estiman que, en conjunto, el valor total de los perfumes robados supera los 2.600 euros.