El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI

Un joven vecino del barrio teldense de La Primavera, según ha informado Telde Actualidad, permanece ingresado en estado grave en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, tras sufrir un grave accidente mientras se bañaba en la playa de La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria.

El menor, de 13 años y alumno del IES José Arencibia Gil, resultó herido tras golpearse accidentalmente la cabeza, lo que le provocó un traumatismo craneoencefálico con afectación medular, derivando en un episodio de sumersión con signos de ahogamiento.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 2 de agosto, sobre las 12:08 horas, y fue el equipo de socorristas de Cruz Roja Española quien logró rescatar al joven del mar y prestarle los primeros auxilios. A continuación, personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) lo estabilizó en la playa y procedió a su traslado urgente en ambulancia medicalizada al hospital.

Una vez ingresado, el menor fue intervenido quirúrgicamente durante el fin de semana y, según ha informado la asociación ‘Canarias, 1500 Km de Costa’, se prevé una segunda operación. Su estado sigue siendo grave y permanece bajo vigilancia intensiva.

El caso ha causado una profunda preocupación en el entorno educativo y vecinal de Telde, especialmente entre los compañeros del instituto y los vecinos de La Primavera, que siguen con atención su evolución y han comenzado a difundir mensajes de apoyo en redes sociales.