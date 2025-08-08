Una mujer herida tras ser atropellada en Lanzarote
El accidente ha tenido lugar en la calle Reina Sofía de Tías
Las Palmas de Gran Canaria
Una mujer ha resultado herida tras ser atropellada este viernes en una calle del municipio de Tías, en Lanzarote, ha informado el 112.
El suceso ha tenido lugar en la calle Reina Sofía, hacia las 15:00 horas.
Como consecuencia del accidente, una mujer de 50 años ha sufrido un traumatismo craneoencefálico de carácter moderado y ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.
