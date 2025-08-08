“Pensé que no salía de esta”: cruza una carretera de Canarias en silla de ruedas entre coches a 70 km/h

Las imágenes son difíciles de olvidar: un hombre en silla de ruedas eléctrica cruza una carretera repleta de coches circulando a más de 70 km/h, esquivando vehículos que frenan bruscamente para no atropellarlo.

A plena luz del día, en medio del intenso tráfico de la TF-65, un hombre en silla de ruedas eléctrica se detiene en mitad de la calzada. Son las 9:23 de la mañana, y la escena, grabada a la altura de Las Chafiras, en el sur de Tenerife, muestra cómo intenta cruzar la carretera para llegar a una zona comercial próxima, mientras los coches se amontonan a su alrededor y maniobran para evitar atropellarlo.

Comentarios como “madre mía, qué peligro” o “de lo último que he visto en Tenerife, es lo menos que sorprende” reflejan una mezcla de sorpresa, indignación y preocupación, no solo por lo que ocurrió, sino por lo que revela: una situación límite que afecta cada día a muchas personas con movilidad reducida.

Zona de bastante tráfico

La TF-65, donde ocurrió el incidente, es una vía de alta densidad de tráfico que conecta la autopista TF-1 con varias localidades y zonas industriales del municipio de San Miguel de Abona. A diario, cientos de vehículos —entre ellos guaguas, furgonetas y turismos— atraviesan este eje sin arcenes transitables, pasos peatonales accesibles ni carriles para vehículos de movilidad personal.

El hombre en cuestión —del que no se han facilitado datos personales— utilizaba una silla eléctrica para personas con movilidad reducida, un dispositivo que, en teoría, está diseñado para aceras y entornos urbanos tranquilos. Pero en Tenerife, como en muchas otras zonas del Archipiélago, la realidad es muy distinta: la falta de rutas peatonales accesibles obliga a muchas personas a circular por donde pueden, no por donde deben.