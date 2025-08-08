La Policía Local de Telde halla seis perros muertos en un contenedor de residuos y busca a los culpables

En la tarde de este jueves 7 de agosto, alrededor de las 14.10 horas, la sala CECOM de la Policía Local de Telde recibió una llamada telefónica alertando de la presencia de varios cadáveres de perros en el interior de un contenedor de residuos sólidos, situado en la vía GC-80, a la altura de la zona de El Palmitar.

Hasta el lugar se desplazó de inmediato una patrulla policial que, una vez en la zona, detectó un fuerte hedor que confirmaba la veracidad de la alerta. Al aproximarse los agentes y abrir el contenedor, comprobaron la existencia de varios perros envueltos en bolsas de plástico, sin poder precisar en un primer momento el número exacto de cadáveres.

Posteriormente, se personó en el lugar la veterinaria responsable del albergue municipal de Telde quien, en compañía de los agentes, realizó una primera inspección ocular, procediendo a la extracción de los cadáveres para su valoración inicial y la toma de muestras pertinentes que permitan identificar a los animales y, en su caso, a sus propietarios.

Seis perros adultos

Durante la intervención, se documentó la actuación mediante reportaje fotográfico y se inspeccionaron posibles indicios sobre las causas de la muerte. Finalmente, se localizó un total de seis perros adultos de raza catalogada como Potencialmente Peligrosa (PPP), con un peso aproximado de entre 20 y 25 kilos cada uno, presentando lesiones visibles. Según la primera valoración veterinaria, los animales llevaban más de 24 horas muertos.

Concluida la inspección, se procedió a la retirada de los cadáveres, con el fin de continuar con la investigación, dado que, debido a las altas temperaturas, el hedor que desprendían afectaba a los vecinos y representaba un potencial riesgo para la salud pública.

Buscan a los autores de la masacre

La Policía Local y la Concejalía de Protección y Bienestar Animal trabajan de forma conjunta para intentar localizar al autor o autores de esta masacre. Así, se han iniciado las diligencias oportunas, con el objetivo de esclarecer los hechos e identificar a los responsables, y se ha iniciado una coordinación con la patrulla del SEPRONA, del puesto principal de la Guardia Civil de San Mateo, que trabaja también en la investigación.

Las autoridades hacen un llamamiento a la ciudadanía para que cualquier persona que pueda aportar información útil se ponga en contacto con la Policía Local de Telde a través del teléfono 928 13 90 60 o del correo electrónico policialocal@telde.es.