Tensión en Fuerteventura: una pareja se atrinchera con su bebé y amenaza con herirlo

Un grave incidente ocurrido el pasado 30 de julio en Puerto del Rosario, capital de Fuerteventura, ha encendido las alarmas sobre la seguridad infantil y la respuesta policial ante situaciones de alta tensión. Una pareja, compuesta por una mujer de 38 años y un hombre de 29, ambos con múltiples antecedentes policiales, fue detenida tras protagonizar un atrincheramiento en su domicilio, durante el cual utilizaron a su bebé recién nacido como escudo humano.

La intervención policial se activó tras recibir una alerta por una supuesta fuerte discusión de pareja. La llamada fue canalizada a través de la sala CIMACC 091, movilizando de inmediato a varios efectivos de la Policía Nacional. Al llegar al domicilio señalado, los agentes confirmaron la presencia de los sospechosos y, mediante consulta en bases de datos policiales, verificaron que el varón tenía varias reclamaciones judiciales pendientes, incluida una orden de ingreso inmediato en prisión por un delito de amenazas.

Uso del menor como escudo y amenazas a los agentes

Lo que en un principio parecía una intervención rutinaria derivó rápidamente en una situación crítica. Los detenidos se negaron a colaborar con los agentes y, lejos de deponer su actitud, se atrincheraron en el domicilio. Según fuentes policiales, ambos se armaron con armas blancas de gran tamaño y amenazaron con herir al bebé si algún agente intentaba entrar a la vivienda.

El uso del menor como escudo humano, en un contexto ya de por sí violento y hostil, provocó la activación de un dispositivo de intervención especializado. Desde la Jefatura Superior de Policía de Canarias se desplazaron al lugar agentes entrenados en situaciones críticas, además de un negociador con experiencia en resolución de conflictos.

Tres horas de tensión resueltas por la labor del negociador

La operación duró más de tres horas, durante las cuales se mantuvo una delicada negociación. El objetivo: lograr que los implicados depusieran su actitud sin causar daño alguno al recién nacido.

La labor del negociador, que aplicó técnicas de mediación y contención emocional, fue clave para generar un clima de confianza con la pareja. Finalmente, y tras una intensa gestión, ambos accedieron a salir voluntariamente del domicilio, entregando al bebé, que fue evaluado en el lugar y se encontraba aparentemente en buen estado de salud.