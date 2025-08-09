Una joven turista grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en una playa de Lanzarote

Una joven francesa de 20 años permanece en estado grave tras sufrir un ahogamiento incompleto en una playa de Lanzarote, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias.

Los hechos se registraron minutos después de las nueve de la mañana de este sábado 9 de agosto en Playa Chica, del municipio de Tías. A esa hora, una llamada al Cecoes alertaba del rescate de una mujer del mar con síntomas de ahogamiento, en la playa mencionada.

Hasta el lugar se desplazaron agentes de la Policía Local así como sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) a bor de dos ambulancias, una medicalizada y otra de soporte vital básico.

A su llegada el personal sanitario del SUC atendió a la mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presenta síntomas de ahogamiento incompleto de carácter grave.

Tras estabilizarla, fue trasladada en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa.

Por último. la Policía Local se encargó de instruir las diligencias.