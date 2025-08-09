Un motorista herido de carácter moderado al sufrir una caída Gran Canaria
El hombre, de 60 años, fue trasladado a un centro hospitalario con policontusiones
Las Palmas de Gran Canaria
Un motorista, de 60 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en Mogán, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.
Los hechos se han producido a las 06.56 horas de este sábado, en la Avenida de La Cornisa del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
Al llegar a la zona, los profesionales sanitarios comprobaron que el afectado presentaba inicialmente policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Roque Maspalomas.
En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron del atestado correspondiente.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tres jóvenes se adentran en las antiguas galerías de agua en Famara y lo graban pese a estar prohibida la entrada
- Canarias se sofoca con los miles de euros que han dejado este jueves La Primitiva y la Lotería Nacional
- El niño fallecido en Fuerteventura tras caer de un patinete era de Gran Canaria
- Pedro Sánchez manda un conmovedor mensaje a una joven canaria que se plantó con una pancarta frente a La Mareta
- Un adolescente intenta violar a una turista en un hotel en Canarias
- La jubilación parcial llegará a 4.000 empleados públicos en tres años
- El barco que no corría, volaba: 45 años del primer viaje del jetfoil en Canarias
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI