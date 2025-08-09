Un motorista herido de carácter moderado al sufrir una caída Gran Canaria

Un motorista, de 60 años, ha resultado herido de carácter moderado tras sufrir una caída en Mogán, en la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 06.56 horas de este sábado, en la Avenida de La Cornisa del citado municipio, lugar hasta el que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Al llegar a la zona, los profesionales sanitarios comprobaron que el afectado presentaba inicialmente policontusiones de carácter moderado, por lo que fue trasladado en ambulancia al Hospital San Roque Maspalomas.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que se encargaron del atestado correspondiente.