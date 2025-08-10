Aparatoso choque en el Puerto: un conductor ebrio arrolla un taxi con un porsche

Un conductor en estado ebrio protagonizó un aparatoso accidente este domingo en la calle Juan Rejón, en la zona del Puerto de Las Palmas de Gran Canaria. El hombre que estaba al volante del vehículo, un porsche de grandes dimensiones, arrolló a un taxi provocándole daños materiales y chocando posteriormente contra unos bolardos.

El incidente se produjo alrededor de las 10 de la mañana. Las cámaras de seguridad de la Churrería La Unión, en la esquina de Juan Rejón con Princesa Guayarmina captaron el momento en el que el vehículo de lujo se estampó contra los bolardas que se encontraban en la misma acera del citado comercio, perturbando así la tranquilidad de los comensales.

Estado en el que quedó el taxi afectado. / LP/DLP

Según ha podido saber este diario, el conductor iba bajo los efectos del alcohol. Al llegar a la altura de la citada cafetería, un taxista frenó para poder darle paso a una persona en un paso de peatones. Acto seguido, el autor de los hechos chocó contra el taxi y acto seguido contra los bolardos, los cuales amortiguaron el impacto, dado que no daño al árbol y al resto de mobiliario urbano.

El choque produjo daños materiales tanto en el taxi, concretamente en su parte trasera, como en el porsche que conducía el autor de los hechos, destrozando buena parte del frontal del 4x4 de alta gama. Tras comprobar su estado de salud, se le hizo un test de alcoholemia dando positivo.