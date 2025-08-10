Maltrato animal en Canarias: cortaban las crestas de los gallos para pelea
La Guardia Civil investiga a cinco personas por el descreste de al menos 28 animales
La Guardia Civil ha investigado a cinco personas por un delito de maltrato animal al presuntamente cortar ilegalmente crestas a gallos de pelea en Tenerife.
La investigación comenzó después de que agentes de la Guardia Civil tuvieran conocimiento de la existencia de un criadero ilegal de animales que se dedicaba a la cría de gallos de combate, sorprendiendo los agentes a los investigados cuando realizaban ilegalmente las intervenciones veterinarias para cortar la cresta a los gallos (decresta-afeitado) utilizando unas tijeras afiladas y punzantes.
Posteriormente, tras las inspección de las dependencias, los agentes pudieron comprobar que recientemente se había ejecutado el descreste-afeitado de, al menos, diez ejemplares juveniles de macho de gallos combatientes (Gallus gallus), que aún se encontraban con sangrado latente en la cabeza, plumaje y en el propio corral, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
Asimismo encontraron otros 18 ejemplares macho que ya habían sido descrestados en temporadas anteriores. También pudieron observar durante la inspección una dependencia que parecía ser utilizada como centro de cuarentena.
En concreto, en dicha dependencia encontraron diferentes productos veterinarios, tales como medicamentos de prescripción veterinaria, algunos de ellos caducados, y productos farmacológicos para uso humano, careciendo de las obligatorias recetas e instrumental sanitario-quirúrgico (pinzas, tijeras, alicates, bisturís, agujas, jeringas, vías cutáneas, etc.). Todo ello era utilizado para cortar la cresta de los gallos estando parte del mismo usado y con restos de óxido.
Por estos hechos, la Guardia Civil ha instruido diligencias que han sido remitidas a la autoridad judicial competente y en las que acusan a los implicados de un delito de maltrato animal y otro de intrusismo laboral por ejercer la profesión de veterinario sin estar habilitado.
