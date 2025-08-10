¿Una medusa gigante este domingo en una playa de Canarias?

Sorpresa en plena ola de calor en una conocida playa de Canarias. Una medusa de casi un metro de longitud ha aparecido este domingo en Playa Honda, en el municipio lanzaroteño de San Bartolomé, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Los socorristas de la playa han procedido a izar la bandera roja para avisar de la presencia del animal. Sin embargo, fuentes de la ONG REN, con vigilantes en el arenal, han precisado que lo que en un principio se pensó que era una medusa en la conocida como Playa del Curita, en Playa Honda, no era exactamente eso. "Un biólogo que estaba por la zona aclaró que se trata de una especie de calamar rojo que que llegó solo hasta la orilla y que el mismo no entraña peligro para los bañistas y se estaba tratando de devolverlo al mar".

En diversas zonas de Lanzarote la ola de calor ha dejado temperaturas cercanas a los 40 grados centígrados e, incluso, superiores. Este sofoco ha llevado a muchos bañistas a refrescarse en las playas de Lanzarote y la de Playa Honda no ha sido una excepción.

Habrá ampliación.