Rescatan a una senderista en plena ola de calor en Lanzarote

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado este domingo a una mujer en el Camino de los Gracioseros, en la zona de Las Rositas, en el municipio de Haría (Lanzarote).

La senderista en el momento inicial de la asistencia presentaba síntomas de un posible golpe de calor de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Centro de Salud de Valterra, en Arrecife.

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió a las 14.08 horas la alerta en la que se informaba que una senderista presentaba signos de un posible golpe de calor y no podía continuar la marcha.

Efectivos trasladados hasta el lugar

Dada la dificultad del terreno se desplazó al lugar un helicóptero del GES cuyos rescatadores localizaron a la afectada y, tras rescatarla, procedieron a su traslado hasta la ambulancia de soporte vital básico del SUC desplazada, cuyo personal la asistió a y trasladó al citado centro sanitario.

Efectivos de la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan) y agentes de la Policía Local de Haría también acudieron al lugar. El cuerpo policial realizó el correspondiente atestado.

La jornada de este domingo ha registrado cerca de 40 grados de temperatura en el municipio de Haría, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet