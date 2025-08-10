Rescatan a una senderista en plena ola de calor en Lanzarote
La mujer sufrió un golpe de calor de carácter moderado en el Camino de Los Gracioseros (Haría) y fue evacuada hasta el Centro de Salud de Valterra, en Arrecife, tras rescatarla un helicóptero del GES
Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias ha rescatado este domingo a una mujer en el Camino de los Gracioseros, en la zona de Las Rositas, en el municipio de Haría (Lanzarote).
La senderista en el momento inicial de la asistencia presentaba síntomas de un posible golpe de calor de carácter moderado, por lo que fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Centro de Salud de Valterra, en Arrecife.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1 1 2 del Gobierno de Canarias recibió a las 14.08 horas la alerta en la que se informaba que una senderista presentaba signos de un posible golpe de calor y no podía continuar la marcha.
Efectivos trasladados hasta el lugar
Dada la dificultad del terreno se desplazó al lugar un helicóptero del GES cuyos rescatadores localizaron a la afectada y, tras rescatarla, procedieron a su traslado hasta la ambulancia de soporte vital básico del SUC desplazada, cuyo personal la asistió a y trasladó al citado centro sanitario.
Efectivos de la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan) y agentes de la Policía Local de Haría también acudieron al lugar. El cuerpo policial realizó el correspondiente atestado.
La jornada de este domingo ha registrado cerca de 40 grados de temperatura en el municipio de Haría, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet
- Los pronósticos de Esperanza Gracia para la semana del 9 al 15 de agosto, signo a signo
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- Tres jóvenes se adentran en las antiguas galerías de agua en Famara y lo graban pese a estar prohibida la entrada
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI
- Miles de personas presencian la quema de Fuegos Artificiales de las Fiestas de San Lorenzo
- El nuevo delantero de la UD Las Palmas llega el martes y un Spiderman en Barranco Seco