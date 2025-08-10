Un enorme vertido obliga a cerrar una conocida playa en Lanzarote

Un vertido de gran tamaño, de microalgas en descomposición, ha obligado este domingo a cerrar al baño la playa de Matagorda, uno de los arenales de la zona turística de Puerto del Carmen (municipio de Tías), en Lanzarote, ha informado esta tarde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Hasta la zona de la enorme mancha se han desplazado un socorrista y una embarcación de la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan) y se ha decidido prohibir el baño por motivos de "seguridad". El "posible vertido acusa un tamaño considerable", señalan desde el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Por ahora se desconoce la procedencia de la enorme mancha de color marrón que ha sido localizada en el mar de la playa de Matagorda en plena ola de calor este domingo en Canarias.