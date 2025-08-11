Cuatro heridos tras una aparatosa colisión de varios vehículos en Fuerteventura

Cuatro personas han resultado heridas este lunes de carácter moderado tras la colisión de varios vehículos en Puerto del Rosario, ha informado el 112.

El accidente ha tenido lugar en la carretera FV-20, municipio de Puerto del Rosario, hacia las 12:30 horas.

Uno de los heridos es una mujer que ha sufrido traumatismo en cuello y en cadera, y otra presenta traumatismo torácico.

Asimismo, otra mujer sufre traumatismo craneal y un hombre traumatismo en una pierna.

Todos han sido trasladados al Hospital General de Fuerteventura, donde están ingresados.