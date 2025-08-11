Detenido en Triana por robar ropa y quebrantar una prohibición de acceso a la zona

Agentes de la Unidad de Prevención y Atención Local (UPAL) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvieron recientemente a un hombre en la conocida zona comercial de Triana. El arresto se produjo cuando, durante labores de vigilancia preventiva de paisano, los efectivos detectaron a un individuo que había sustraído varias prendas de ropa de un establecimiento.

Según fuentes policiales, la intervención comenzó tras observar al sospechoso comportarse de forma extraña dentro de un local. Una vez fuera, los agentes procedieron a su identificación y comprobaron que portaba artículos presuntamente robados.

Durante las verificaciones posteriores, la Policía confirmó que sobre el detenido pesaba una orden judicial de prohibición de acceso a la zona de Triana, lo que agravó su situación legal. Esta medida restrictiva suele dictarse contra personas reincidentes en delitos contra la propiedad o alteraciones del orden en un área concreta.