Hallan muerto al conserje del colegio de La Herradura
El hombre, de unos 60 años, llevaba fallecido varios días y fue encontrado por el olor que desprendía su cuerpo.
El conserje del colegio del barrio de La Herradura, en Telde, ha sido hallado muerto este lunes en las instalaciones del centro, según han confirmado fuentes policiales.
Fue un vecino que paseaba por la zona el que sobre las 14.30 horas de este lunes dio la voz de alarma debido al fuerte olor que emanaba del edificio.
Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Nacional y otra de la Policía Local, quienes encontraron el cuerpo del hombre en avanzado estado de descomposición.
El conserje, que tenía alrededor de 60 años, llevaba varios días fallecido. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas del fallecimiento; no presentaba signos de violencia, por lo que, apuntan fuentes policiales, la muerte habría sido natural y no por causas violentas.
- Defensa cambia sus planes: el primer Eurofighter no llegará a Canarias
- La ola de calor se intensifica con alerta por calima y se cancelan actos festivos en Gran Canaria
- No es vasco: la historia del nombre canario que triunfa más en Barcelona que en las Islas
- El nuevo delantero de la UD Las Palmas llega el martes y un Spiderman en Barranco Seco
- Miles de personas presencian la quema de Fuegos Artificiales de las Fiestas de San Lorenzo
- El menor que tuvo un accidente grave en La Laja es de Telde y sigue en la UCI
- Islote de Lobos, la joya natural malherida
- Italia se sirve en el Carrizal: el rincón de horno de leña que conquista con cada bocado