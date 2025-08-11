Hallan muerto al conserje del colegio de La Herradura

El hombre, de unos 60 años, llevaba fallecido varios días y fue encontrado por el olor que desprendía su cuerpo.

Imagen de archivo del CEIP Poeta Francisco Tarajano de La Herradura.

Imagen de archivo del CEIP Poeta Francisco Tarajano de La Herradura. / LP/DLP

Las Palmas de Gran Canaria

El conserje del colegio del barrio de La Herradura, en Telde, ha sido hallado muerto este lunes en las instalaciones del centro, según han confirmado fuentes policiales.

Fue un vecino que paseaba por la zona el que sobre las 14.30 horas de este lunes dio la voz de alarma debido al fuerte olor que emanaba del edificio.

Hasta el lugar se desplazaron una patrulla de la Policía Nacional y otra de la Policía Local, quienes encontraron el cuerpo del hombre en avanzado estado de descomposición.

El conserje, que tenía alrededor de 60 años, llevaba varios días fallecido. El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para determinar las causas del fallecimiento; no presentaba signos de violencia, por lo que, apuntan fuentes policiales, la muerte habría sido natural y no por causas violentas.

