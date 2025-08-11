Hallan muerto a un hombre de 70 años en su vivienda de Arrecife
Bomberos, Policía y servicios sanitarios intervinieron tras recibir el aviso; fue necesaria la apertura del domicilio para acceder al lugar
Este domingo, alrededor de las 13:40 horas, los bomberos del Consorcio de Emergencias de Lanzarote acudieron a una vivienda en la calle Fajardo, en Arrecife, tras recibir un aviso que alertaba de la posible presencia de una persona fallecida en su interior.
La Policía Local solicitó la colaboración de los efectivos para acceder al inmueble, dado que no se podía abrir desde el exterior. Los bomberos lograron entrar a la casa y abrir la puerta desde el interior, permitiendo así la entrada de los servicios sanitarios.
Una vez dentro, el personal médico confirmó el fallecimiento de un hombre de 70 años. La Policía Nacional también se desplazó al lugar para iniciar las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del suceso.
