Diez detenidos en una operación antidroga en Las Palmas de Gran Canaria
La actuación se ha llevado a cabo en la calle Molino de Viento y en otras zonas de Gran Canaria
La Policía Nacional realizó, en la mañana de este lunes, 11 de agosto, una operación contra el tráfico de drogas desarrollada en el barrio de Arenales, concretamente en la calle Molino de Viento, y en otras zonas de Gran Canaria. Unas 10 personas han resultado detenidas.
El dispositivo, que continúa abierto, forma parte de una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario, por lo que las autoridades no han facilitado detalles sobre el tipo de sustancia incautada ni sobre el alcance total de la red desarticulada.
En la actuación participa también la unidad GOIA-UE (Grupo Operativo de Intervención y Apoyo) de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que ha colaborado en delimitar los accesos a la zona para facilitar el trabajo de los agentes y garantizar la seguridad durante los registros.
