Un pasajero borracho monta un altercado en una guagua en Canarias y obliga a intervenir a la Guardia Civil
El hombre empezó a increpar al resto de viajeros que iban con él en el vehículo cuando transitaba por la localidad turística de Costa Teguise, en Lanzarote
Los viajeros de una de las guaguas del transporte público interurbano de Lanzarote de la Línea 03, que une las localidades turísticas de Costa Teguise y Puerto del Carmen vivieron una desagradable situación a primeras horas del pasado domingo.
Muchos de los pasajeros se dirigían bin temprano por la mañana a su puesto de trabajo en Costa Teguise cuando un hombre en estado de embriaguez que viajaba en el mismo vehículo de transporte colectivo que ellos montó un altercado.
El varón comenzó a increpar al resto de usuarios de la guagua, lo que provocó que desde el vehículo se alertara la Guardia Civil de lo ocurrido.
El pasajero abandonó el lugar
Al llegar una patrulla de la Guardia Civil de Costa Teguise al lugar donde había parado la guagua, en la Avenida del Mar, una de las calles principales de la zona, el pasajero borracho abandonó el lugar tras hacer acto de presencia los agentes de la Benemérita e identificar al hombre, señalan fuentes del cuerpo de seguridad.
El incidente se resolvió sin ninguna persona detenida ni ningún tipo de denuncia, añaden desde la Guardia Civil.
