Rescatan a una persona que se cayó de su silla de ruedas y acabó debajo de un coche en Lanzarote

Una persona ha sido rescatada en la mañana de este lunes en la localidad turística de Costa Teguise, en Lanzarote, tras caerse de su silla de ruedas y acabar debajo de un coche que estaba estacionado en la Avenida de El Jablillo, informa el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote.

Bomberos del consorcio, tras ser alertados por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, en torno a las 10.40 horas, acudieron a la zona y procedieron a calzar y elevar el vehículo de forma segura para poder liberar a la víctima.

"Una vez estabilizada la situación", indican desde el consorcio, extrajeron a la víctima debajo del vehículo utilizando un tablero espinal y la pusieron en manos del personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que se desplazó hasta el lugar.

Un bombero del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, este lunes, junto al coche debajo del cual acabó una persona en silla de ruedas en la Avenida de El Jablillo, en Costa Teguise. / La Provincia

Evacuación al hospital

La persona resultó herida de carácter leve, según el Cecoes, y fue evacuada hasta el Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa.

Con la persona ya en zona segura, los bomberos procedieron a la limpieza de la calzada y a la recogida de los datos pertinentes para realizar el parte de su actuación.