Tres detenidos por el maltrato a un perro en Ingenio

En un lamentable caso que ha conmocionado a la comunidad de Ingenio (Gran Canaria), el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de Vecindario ha detenido a tres personas e investigado a otra por su presunta implicación en un delito contra los animales. Los hechos, ocurridos el pasado 17 de julio, revelan una situación de abandono y maltrato que acabó con la vida de un perro debido a la gravedad de su estado de salud.

La actuación comenzó cuando el SEPRONA recibió una denuncia ciudadana alertando de un posible caso de maltrato animal en una vivienda del municipio. Tras desplazarse al lugar, los agentes comprobaron que el aviso era cierto: un perro presentaba una delgadez extrema, un abultamiento abdominal alarmante y carecía de la vacunación antirrábica obligatoria. El entorno en el que se encontraba era igualmente preocupante, con una acumulación evidente de excrementos y unas condiciones higiénico-sanitarias deplorables.

Condiciones extremas de abandono

En la inspección, los agentes hallaron que el animal no tenía acceso a agua potable en condiciones adecuadas. Uno de los recipientes estaba completamente vacío y el otro contenía agua caliente por exposición prolongada al sol. La persona presente en el inmueble reconoció que el perro no recibía atención veterinaria alguna y admitió ser responsable parcial de su cuidado, aunque afirmó no ser el propietario legal.

Ante la situación, el SEPRONA procedió a la incautación inmediata del animal, trasladándolo al lacero municipal y, de ahí, a un centro veterinario. Tras realizarle pruebas diagnósticas, los profesionales confirmaron la existencia de lesiones gravísimas e irreversibles. Sin posibilidad de tratamiento efectivo a corto plazo y para evitar un mayor sufrimiento, se decidió aplicar la eutanasia humanitaria, una práctica contemplada por la ley en casos extremos.

El operativo culminó con la detención de dos personas que tenían el cuidado directo del animal y la investigación del propietario, ausente durante la inspección. Además, se arrestó a una tercera persona acusada de incitar a la falsedad documental, al intentar persuadir a dos veterinarios para emitir un informe falso que indicara que el perro había sido revisado y estaba en buen estado, con el objetivo de eludir responsabilidades.