Las dos vecinas de Telde fallecidas en un accidente en León predicaban por la Península

Las dos vecinas de Telde que el pasado sábado fallecieron en un accidente de tráfico en la localidad de Palacios de Sil, en la provincia de León, estaban dedicando sus vacaciones a, de forma voluntaria, predicar por distintos pueblos de la Península. Pero el siniestro vial en el que se vieron involucradas, en el que dos vehículos chocaron de forma frontal, ha interrumpido la labor en la que se habían empeñado en los últimos 15 días antes de su fallecimiento y que tenían previsto continuar durante las próximas dos semanas.

Miembros de los testigos de Jehová, Antonia, de 57 años y del barrio de La Breña, y Dulce, de 62 años y de los Llanos de San Gregorio, aprovechaban su descanso para evangelizar las enseñanzas de la Biblia por distintos pueblos, una labor que habían puesto en marcha desde hacía varios años, según cuentan allegados de ambas mujeres, por lo que no era la primera vez que realizaban un viaje por la España peninsular con ese propósito.

La conductora, amiga de las víctimas, tiene seis costillas y la clavícula rota y está a la espera de una operación

Antonia y Dulce eran amigas desde hacía varios años y junto a ellas viajaban además otras tres personas que resultaron heridas: Miguel, un hombre de 63 años y pareja de Dulce, su hijo Ismael de 16 años, e Hilda, una amiga de ambas de 57 años y que en el momento del accidente era la persona que conducía el vehículo en el que viajaban todos los teldenses.

El accidente se produjo pasadas las 16.00 horas de la tarde del sábado, hora peninsular, en el kilómetro 43 de la carretera CL-631, cerca de la localidad de Palacios del Sil, en la comarca leonesa de El Bierzo. El siniestro se produjo cuando uno de los dos coches implicados se salió del carril e invadió el carril contrario en una curva, ocasionando así una colisión frontal. Al llegar a la zona, los equipos de emergencias solo pudieron confirmar el fallecimiento de las dos mujeres, mientras que Miguel tuvo que ser trasladado en un helicóptero medicalizado al Complejo Asistencias Universitario de León, donde se encuentra en coma inducido como consecuencia de las graves heridas, según allegados; Ismael fue trasladado en ambulancia hasta el Hospital de El Bierzo, al igual que Hilda; ambos permanecen ingresados. Además, en el accidente resultó herido otro hombre de 38 años que fue trasladado en UVImóvil al mismo centro, y otro joven de 14 años que fue dado de alta en el lugar del siniestro. Uno de los heridos tuvo que ser excarcelado por los bomberos de la diputación de León del puesto de Laciana-Babia.

Uno de los heridos, pareja de una de las fallecidas, permanece ingresado y está en coma inducido

Hilda, la conductora del vehículo en el que viajaban los canarios, sigue ingresada y permanece en estado de shock. Esta vecina de San Gregorio tiene el cuerpo lleno de contusiones y la clavícula y seis costillas rotas; los médicos están a la espera de su evolución para decidir si la someten a una operación, según confirma un familiar, que explica que la mujer conducía el coche cuando se encontró con el otro vehículo en la curva, invadiendo su carril y no tuvo tiempo de reaccionar. Ella y Miguel iban en la parte delantera del coche y salvaron su vida gracias al airbag, mientras que las dos fallecidas viajaban en la parte trasera.

Los barrios donde residían estas dos mujeres siguen conmocionados por la noticia de su fallecimiento y por ahora desconocen cuándo llegarán los féretros con los cuerpos de dos mujeres que quisieron dedicar sus vacaciones a predicar las enseñanzas de la Biblia en distintas comunidades y que no volverán de ese viaje.

Mientras, los agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de León continúan investigando las causas que ocasionaron el accidente.