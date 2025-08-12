Atropello en Las Palmas de Gran Canaria

En la tarde del lunes 11 de agosto de 2025, una mujer de 60 años resultó herida tras ser atropellada en la Urbanización Las Torres, situada en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

El incidente se produjo alrededor de las 14:52 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió varias llamadas alertando de que una persona había sido arrollada por un vehículo y necesitaba atención sanitaria urgente.

Según la valoración inicial del Servicio de Urgencias Canario (SUC), la mujer presentaba policontusiones de carácter moderado, sin que inicialmente se detectaran complicaciones graves. Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín para su evaluación y tratamiento.

Respuesta de los servicios de emergencia

El CECOES activó de inmediato a los recursos necesarios para atender la emergencia. Acudió una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y una unidad de la Policía Local, que se encargó de regular el tráfico y elaborar el atestado del accidente.

El personal sanitario del SUC estabilizó a la paciente en el lugar antes de su traslado al centro hospitalario. La Policía Local, por su parte, se ocupó de garantizar la seguridad en la zona y de recopilar la información necesaria para esclarecer las circunstancias del atropello.

Investigación y seguridad vial

Aunque las causas del accidente aún están bajo investigación, este suceso vuelve a poner de relieve la importancia de la prevención y la prudencia en la circulación urbana. En zonas residenciales como la Urbanización Las Torres, la coexistencia de peatones y vehículos requiere especial atención para evitar incidentes.

Las autoridades municipales han recordado la necesidad de respetar los límites de velocidad, extremar la precaución en pasos de peatones y zonas con alta afluencia de personas, así como la conveniencia de que los peatones mantengan una actitud preventiva al cruzar la vía.