El conductor de una moto circula en sentido contrario, se da a la fuga y da positivo en cocaína en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a un hombre de 54 años que conducía una moto en sentido contrario, se dio a la fuga y dio positivo en cocaína, según han informado fuentes policiales. El incidente se produjo sobre las 13.50 horas de la tarde de este martes en el barrio de Las Torres de Las Palmas de Gran Canaria.

Mientras circulaban por la calle, la patrulla policial se percató de que una moto con dos hombres a bordo circulaba en sentido contrario a lo largo de la calle Archivero Joaquin Blanco Montesdeoca y que además lo hacían de forma imprudente ya que realizaban zig zag, por lo que los agentes intervinieron para que frenasen.

No solo no lo hicieron, sino que además se dieron a la fuga: aceleraron y circularon de forma temeraria por esa calle y giraron hacia la calle Albahaca, donde tuvieron que esquivar a las personas que cruzaban el paso de peatones para no arrollarlas e hicieron frenar bruscamente a una guagua.

Sin ánimo de detenerse, los fugitivos entraron con la moto en un descampado, desde allí se incorporaron a la calle Germán Pírez y después a la calle Alférez Provisional, a la que accedieron en sentido contrario y donde perdieron el control de la moto y cayeron al suelo.

Fue en ese momento cuando los agentes lograron alcanzar al copiloto, quien no hizo ningún gesto para marcharse y trasladó a los policías que llevaba rato pidiéndole al conductor que parase la moto, sin éxito. Este ocupante no presentó heridas y se marchó del lugar por sus medios.

Mientras, la persecución policial siguió a pie para intentar detener al conductor de la moto, quien no paró pese a la insistencia de los agentes y a quienes lanzó su casco, aunque no llégo a impactarles.

Una vez fue alcanzado por uno de los agentes, el ahora arrestado opuso resistencia y con una actitud agresiva incluso llevó a dar vairos puñetazos en la pierna al policía.

Fue en ese momento cuando el funcionario policial se percató de que el hombre podía estar bajo los efectos de alguna sustancia, por lo que se le practicaron las pruebas pertinentes y se detectó que dio positivo en cocaína. Tampoco tenía seguro en vigor para la moto.