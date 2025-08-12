Encuentran un cadáver calcinado en un furgón tras un incendio en Ojos de Garza

La madrugada del martes 12 de agosto, un incendio en una finca situada en el Camino de la Madera, en la zona de Ojos de Garza, en Telde, terminó con el hallazgo de un cadáver calcinado en el interior de un furgón estacionado junto a la vivienda.

La alerta se dio pasadas las 02:00 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió varias llamadas que informaban de un incendio en una casa de campo con presencia de personas y animales.

Al llegar, los agentes encontraron a la propietaria gritando que su vivienda se estaba quemando. Los policías usaron extintores para intentar frenar las llamas, mientras solicitaban la presencia de los bomberos.

Hallazgo del cadáver

Una vez en el lugar, los Bomberos de Gran Canaria consiguieron sofocar el fuego y abrir el furgón que estaba junto a la vivienda. En su interior encontraron el cuerpo totalmente calcinado de un varón de 57 años, que según testigos pernoctaba habitualmente en el vehículo.

La identidad del fallecido fue confirmada posteriormente gracias a la investigación policial.

Los testimonios recogidos en la zona apuntaban a que la propietaria de la vivienda había tenido discusiones previas con personas de la zona, incluido el fallecido, por unos enseres y prendas de ropa que se encontraban cerca de su finca.

Según varios vecinos, la mujer habría llegado a amenazar con prender fuego si no retiraban dichos objetos. Ante estas declaraciones y las circunstancias del incendio, los agentes procedieron a detener a la mujer, de 57 años, como presunta autora del fuego.

Las autoridades investigan ahora si el incendio fue premeditado o imprudente y si tuvo relación directa con las disputas previas.