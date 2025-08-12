Un hombre apunta con una pistola a un dj en una discoteca en Canarias tras recriminarle su actitud

El ocio nocturno en Arrecife tiene, de vez en cuando, algunos riesgos. El último episodio tuvo lugar el pasado fin de semana en la discoteca y sala de eventos Aura, situada junto a la explanada próxima a la playa de El Reducto, el Parque Temático y el paseo marítimo que conecta Arrecife y Playa Honda, cerca del Cabildo de Lanzarote.

Un varón inició una reyerta en el recinto en torno a las 23.00 horas de la noche del domingo 10 de agosto. En ese momento el dj de la sala se percata de lo que estaba ocurriendo y no dudó en coger el micrófono y llamarle la atención para que el pleito no fuera a más y poder continuar la noche sin sobresaltos, informan fuentes de la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido.

La música continuó y el hombre depuso su actitud en ese momento. Pero ahí no acabó todo. Alrededor de la una de la madrugada del lunes 11 de agosto, el cliente al que el dj llamó la atención se acercó a este y lo encañonó con una pistola profiriéndole amenazas por haberle recriminado su actitud. Está por ver si el arma es real o simulada.

La investigación sigue abierta

El dj acudió a la Policía Nacional a poner una denuncia por lo ocurrido. Hasta el momento el presunto autor de las amenazas no ha sido identificado ni detenido.

Los agentes de la Policía Nacional que se encargan de la investigación analizarán las imágenes del sistema de seguridad del recinto para esclarecer los hechos. La investigación sigue abierta.