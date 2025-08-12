Un hombre apunta con una pistola a un dj en un local de ocio en Canarias tras recriminarle su actitud

El ocio nocturno en Arrecife tiene, de vez en cuando, algunos riesgos. El último episodio tuvo lugar el pasado fin de semana en una conocida sala de eventos de Arrecife próxima a la playa de El Reducto.

Un varón de origen latinoamericano inició una reyerta en el recinto en torno a las 23.00 horas de la noche del domingo 10 de agosto. En ese momento el dj de la sala se percata de lo que estaba ocurriendo y no dudó en coger el micrófono y llamarle la atención para que el pleito no fuera a más y poder continuar la noche sin sobresaltos, informan fuentes de la Policía Nacional, que investiga lo ocurrido.

La música continuó y el hombre depuso su actitud en ese momento. Pero ahí no acabó todo. Cuando el local había cesado la actividad, a las 00.00 horas del 11 de agosto, el cliente al que el dj llamó la atención se acercó a este y lo encañonó con una pistola profiriéndole amenazas por haberle recriminado su actitud.

Fueron los propios usuarios del establecimiento los que redujeron al hombre, a la salida tras amenazar al dj. Está por ver si el arma es real o simulada, señalan fuentes policiales. Los responsables del local han puesto "todos los vídeos" que recogen la agresión a disposición de la Policía. El agresor había acudió a la citada sala de eventos con un grupo de compatriotas, un total de seis parejas.

Golpes con una sombrilla y detención

El dj acudió a la Policía Nacional este mismo lunes a poner la denuncia por lo ocurrido y en esta misma jornada se celebró el juicio rápido tras haber detenido la Policía Local de Arrecife al autor de la agresión horas después en la capital lanzaroteña.

Tras protagonizar las amenazas al dj, el agresor, quien según apunta una fuente es residente okupa en un complejo de apartamentos en la localidad turística de Costa Teguise, en la madrugada de este lunes se dirigió con sus acompañantes a uno de los locales de la Avenida Marítima de Arrecife, ubicado frente a la playa de El Reducto, con los que provocó otro altercado y destrozos en una de las terrazas.

La lío a golpes con sombrilla en mano, que cogió de una terraza del citado local contra varios clientes y gente que pasaba por el lugar.

Sin embargo, los incidentes no quedaron ahí, ya que se dirigieron a los aledaños de la calle Triana, en Arrecife, donde participaron en otra reyerta (la tercera en la noche del domingo al lunes) que dejó, al menos, dos apuñalados. Finalmente, efectivos de la Policía Local de Arrecife, que junto a agentes de la Policía Nacional les estaban siguiendo el rastro, lograron detenerlo en la madrugada del lunes.