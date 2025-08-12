Una joven de 21 años y vecina de Las Palmas de Gran Canaria, vinculada a estafas en alquileres y entradas falsas en toda España

La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a una joven de 21 años acusada de cometer al menos 12 delitos de estafa en distintas ciudades españolas. La operación tuvo lugar el pasado 4 de julio, tras una investigación que reveló un patrón de fraude que afectó a víctimas en lugares como Madrid, Mallorca y Las Palmas.

La investigación se inició después de que varias personas presentaran denuncias. Según los testimonios recogidos, la detenida publicaba anuncios falsos en páginas web de alquileres y en redes sociales, ofreciendo habitaciones en distintas ciudades del país.

El procedimiento era siempre similar: solicitaba a las víctimas una fianza de entre 350 y 600 euros para asegurar la reserva y, una vez recibido el dinero, cortaba toda comunicación y no devolvía la cantidad abonada.

Además, los agentes descubrieron que en muchos casos usurpaba identidades de terceras personas para dificultar su identificación y desvincularse de los delitos.

Más de una docena de estafas y múltiples reclamaciones judiciales

Durante las pesquisas, la Policía confirmó que la joven contaba con cuatro reclamaciones judiciales por detención y personación emitidas por varios juzgados.

En paralelo, se pudo vincular a la sospechosa con otros doce casos de estafa con características similares, repartidos en distintos puntos de la geografía española.

La investigación reveló que la actividad delictiva de la arrestada no se limitaba al ámbito inmobiliario. En varias ocasiones utilizó aplicaciones móviles para vender entradas falsas a conciertos por un precio aproximado de 30 euros cada una, recibiendo el pago y desapareciendo posteriormente.

Con el fin de esquivar la acción policial, la joven llevaba un modo de vida itinerante, trasladándose con frecuencia entre diferentes provincias. Esta movilidad dificultó su localización hasta que los investigadores lograron seguir su rastro y efectuar la detención.