Un menor, sorprendido conduciendo sin carnet en Las Palmas de Gran Canaria de madrugada

Agentes de la Unidad Nocturna Especial (UNE) detuvieron en la madrugada de este martes a un varón menor de edad que circulaba al volante de un vehículo sin disponer de ningún tipo de permiso de conducción.

La intervención tuvo lugar en la Carretera del Norte, cuando los agentes detectaron la conducción irregular del vehículo y procedieron a su identificación.

Infracción grave y consecuencias legales

Conducir sin contar con la autorización administrativa correspondiente constituye una infracción muy grave según la legislación de tráfico española, y en el caso de un menor, conlleva la apertura de diligencias y la puesta a disposición de la Fiscalía de Menores.

Además, el vehículo puede ser inmovilizado y trasladado al depósito municipal hasta que una persona autorizada pueda hacerse cargo de él.