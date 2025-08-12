Miguel, el vecino de Carrizal que murió quemado mientras dormía en una furgoneta en Telde

Un vecino de Carrizal, identificado como Miguel, de 68 años, falleció en la madrugada de este martes carbonizado mientras dormía en el interior de la furgoneta en la que pernoctaba como consecuencia de un incendio que se inició en una vivienda anexa al vehículo y que se extendió y acabó calcinando el furgón. Su vecina, Francisca del Carmen G.R., de 66 años, fue detenida por la Policía Nacional acusada de un delito de homicidios por presuntamente provocar el fuego que causó la muerte del hombre, con quién según testigos mantuvo una discusión la tarde anterior. La mujer, que ocupaba una vivienda abandonada, cuenta con un amplio historial delictivo por más de una treintena de delitos de robo con violencia, atentado a la autoridad, tráfico de drogas, estafa o calumnias, según ha podido saber este periódico, que le llevó a entrar en prisión por un asunto vinculado a las drogas, según confirma su hermano Juan Francisco.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 02.00 horas de la madrugada de este martes, cuando la Policía Nacional recibió una llamada que alertó de un incendio en una vivienda ubicada en Ojos de Garza, en Telde, en la confluencia entre el Camino de la Madera y la carretera de El Goro. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a la propietaria de esa casa -que se encuentra a pocos metros de la iglesia de Santa Rita, en una zona de infraviviendas y chabolas- gritando que se quemaba su vivienda. Al llegar, el fuego se había propagado hacia el exterior y había afectado a una parte de una infravivienda aledaña; los propios policías extinguieron las llamas con la ayuda de extintores. Cuando los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria llegaron el fuego ya estaba apagado, pero vecinos de la zona advirtieron de que las llamas habían alcanzado a una furgoneta que estaba al lado de la casa y donde pernoctaba un hombre.

Operativo policial en el lugar del suceso, este martes. / J.PEREZ CURBELO

Al inspeccionar la furgoneta, los bomberos y los agentes hallaron el cuerpo de un hombre carbonizado en su interior y tras una investigación lograron identificarlo como Miguel, el mismo varón al que aludían los vecinos.

Según relatan testigos, la tarde anterior Francisca y Miguel mantuvieron una discusión porque estas personas -los testigos-, dos personas sin hogar que llegaron el lunes a la zona para pernoctar en una caseta de campaña, habían situado parte de sus enseres personales entre la furgoneta y la vivienda -entre ellos ropa, dinero, fotos familiares y una bombona de camping gas, que explotó-, y Francisca se quejó porque supuestamente estaban dentro de lo que ella consideraba que era su finca. Ese pudo ser el desencadenante. Incluso llegó a amenarlo con un «si no lo quitan, te lo voy a quemar». Es por ello que la Policía Nacional la ha detenido como presunta autora del incendio y de un supuesto delito de homicidio, a la espera de determinar si el fuego fue premeditado o fruto de una imprudencia, según detalla el cuerpo policial. En el lugar actuaron las unidades de la Policía Judicial y Científica de la Policía Nacional.

Cinco años en la furgoneta

Miguel llevaba al menos cinco años viviendo en una furgoneta que había convertido en su pequeño hogar después de separarse de su pareja, con la que tuvo varios hijos. Allí comía y tenía un colchón y se beneficiaba del agua y la luz que le proporcionaba Hilario, uno de los vecinos que más tiempo lleva en la zona y cuya parcela, donde reside en una infravivienda, también se vio afectada por el fuego, que se llevó por delante un bidón lleno de comida para sus perros, conejos y gallinas, las casetas de sus canes y parte de la valla que delimita su terreno.