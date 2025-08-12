Operativo sorpresa en Agüimes: cae una mujer buscada por estafa y su expareja con orden de alejamiento
La Policía Autonómica Canaria interceptó a ambos en una nave del polígono de Arinaga tras una operación rápida y coordinada
No siempre los agentes se topan con dos detenciones distintas en un mismo operativo. Pero eso fue exactamente lo que ocurrió en la tarde del sábado 9 de agosto de 2025 en Agüimes, Gran Canaria, cuando el Grupo de Denuncias e Investigación de la Policía Autonómica Canaria localizó en una nave del polígono industrial de Arinaga a una mujer buscada por estafa… y a un hombre que tenía prohibido acercarse a ella.
La principal investigada, D.C.M., de 41 años, tenía pendiente una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitida por el Juzgado de lo Penal nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria por delitos de estafa.
Los agentes de paisano la hallaron en el interior de una nave que okupaba. Sin embargo, su detención no sería la única del día.
El segundo arresto: una orden de alejamiento ignorada
En el mismo lugar se encontraba J.D.P., de 30 años, quien debía mantener una distancia obligatoria respecto a D.C.M. por una orden de alejamiento dictada por el Juzgado de lo Penal nº 5.
La medida estaba relacionada con una denuncia previa por malos tratos presentada por la propia mujer. El hombre, con antecedentes por delitos contra la vida, la integridad física y el orden socioeconómico, había salido recientemente de prisión.
Al detectar la presencia de la policía, trató de huir corriendo, pero fue interceptado a pocos metros.
