Rescatado un velero tras encallar en Lanzarote con su tripulación y un perro a bordo

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias alertó a la ONG Emergencias de Lanzarote (Emerlan) a las 20.19 horas del pasado lunes sobre un velero que se encontraba en peligro cerca de la costa de Papagayo (municipio de Yaiza), en el sur de Lanzarote. Se informó de la presencia de tripulantes en el agua, lo que provocó la movilización inmediata de recursos marítimos y terrestres hacia la zona.

La embarcación GES-EMERLAN zarpó de inmediato mientras un vehículo de intervención rápida se dirigió por tierra. Paralelamente, se estableció contacto y coordinación con la Policía Local de Yaiza y Salvamento Marítimo para asegurar una actuación eficaz y rápida.

Poco después, se confirmó que la tripulación había logrado salir del agua sin lesiones y no precisaba asistencia sanitaria, explican fuentes de Emerlan. Sin embargo, el patrón optó por permanecer a bordo del velero, aunque entregó a los equipos de rescate a un perro que le acompañaba, asegurando su bienestar.

El velero, tras llegar junto a Salvamento Marítimo en la noche del lunes al puerto deportivo Marina Rubicón / Emerlan

Maniobras para liberar el velero y traslado a puerto seguro

A la llegada de la Salvamar Acrux, las tareas continuaron en coordinación con el resto de efectivos en tierra y mar. Salvamento Marítimo lanzó un cabo al barco para proceder al remolque. El patrón colaboró fijando el cabo, se cortó el ancla y, con la ayuda de todos los efectivos, se logró desencallar el velero y remolcarlo hasta el puerto deportivo Marina Rubicón.

Durante la llegada al puerto, se detectó una vía de agua en la embarcación. Emerlan y Salvamento Marítimo colaboraron empleando motobombas ante el riesgo de hundimiento, optándose finalmente por el traslado inmediato del velero al área de varada del puerto para su reparación.

El operativo finalizó a las 00:25 horas tras más de cuatro horas de coordinación y esfuerzo conjunto entre todos los servicios de emergencia implicados.