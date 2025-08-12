Uno de los teldenses heridos en un accidente en León continúa en coma

Uno de los heridos en el accidente de tráfico que el pasado sábado costó la vida a dos teldenses en León, Miguel, de 63 años, sigue en coma inducido y los médicos calculan que hasta dentro de dos semanas no podrá ser intervenido; y su hijo Ismael, de 16 años y también herido, está en buen estado, informan fuertes cercanas.

Miguel fue trasladado hasta el Centro Asistencial Universitario de León y su hijo hasta e Hospital de El Bierzo después del choque frontal en una curva en el kilómetro 43 de la carretera CL-631, cerca de la localidad de Palacios del Sil, en el que fallecieron Antonia y Dulce, dos mujeres que junto a los tres heridos, todos testigos de Jehová, estaban en la Península predicando las enseñazas de la Biblia durante sus vacaciones.

Por otro lado, otra de las heridas, Hilda, de 57 años y que en el momento del siniestro era la persona que conducía el vehículo, continúa ingresada en el Hospital de El Bierzo con seis costillas y la clavícula rota y a la espera de su evolución para valorar si necesita ser intervenida o no en los próximos días, según un familiar.

Por otro lado, los testigos de Jehová celebrarán un funeral en su salón en Los Picachos una vez lleguen los féretros y los cuerpos sean inhumados o incinerados, informan fuentes de la congregación.

El acto constará de un discurso de 30 minutos dividido en tres partes: un reconocimiento a la labor de evangelización desarrollada por las dos mujeres; la condición de los muertos, basada en el Eclesiastés, uno de los libros de la Biblia; y una tercera parte que versará sobre la resurrección.