Detenido en Arrecife un hombre con orden judicial de búsqueda y detención

La Policía Local de Arrecife ha detenido a un hombre de nacionalidad española y residente en Lanzarote, sobre el que pesaba una orden judicial de búsqueda, detención y personación emitida por el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital.

La requisitoria judicial fue emitida el 6 de agosto de 2025, y apenas cinco días después, el 11 de agosto, el hombre fue localizado por una patrulla de la Policía Local que realizaba labores de seguridad ciudadana en el centro de Arrecife.

Durante el servicio, los agentes identificaron a un varón cuya situación judicial resultó sospechosa. Tras la comprobación con la central de la Policía Local, se confirmó que sobre él pesaba una orden de búsqueda y detención en vigor.

Procedimiento y puesta a disposición judicial

Una vez constatada la requisitoria, los agentes practicaron la detención y trasladaron al arrestado a dependencias policiales. Posteriormente, fue puesto a disposición judicial en cumplimiento de la orden de “búsqueda, detención y personación”.

Este tipo de órdenes, reguladas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se emiten para garantizar la comparecencia de una persona ante los tribunales cuando existe una causa pendiente y se desconoce su paradero o ha evitado acudir voluntariamente.

La Policía Local recuerda que la colaboración ciudadana es fundamental para la detección de personas con causas judiciales pendientes y que la presencia de patrullas en zonas concurridas contribuye a reforzar la seguridad pública en el municipio.