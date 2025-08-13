Un hombre sufre un ahogamiento en la playa de Montaña Arena en Gran Canaria

Un hombre de alrededor de unos 50 años ha sufrido un ahogamiento incompleto en la playa de Montaña Arena, en San Bartolomé de Tirajana, según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. El afectado ha sido recuperado por los servicios de emergencias y posteriormente trasladado en helicóptero hasta el Hospital Insular de Gran Canaria.

El incidente tuvo lugar sobre las 12:46 horas de este miércoles, cuando el hombre disfrutaba de una jornada veraniega en el litoral del municipio turístico, donde se encontraba acompañado de otra persona. Fueron dos bañistas que se encontraban en la misma cala los que sacaron al varón del agua y lo trasladaron hasta la orilla, donde dos personas que se identificaron como personal sanitario le prestaron la primera atención hasta la llegada de los recursos de emergencia.

El dispositivo de emergencias traslada al afectado hasta el helicóptero, este miércoles, en la playa de Montanña Arena. / LP/DLP

El Cecoes activó rápidamente un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal sanitario valoró y asistió al afectado, que posteriormente fue trasladado hasta el Hospital Insular. El hombre fue rescatado del agua en estado consciente y, salvo complicaciones, presentaba buen pronóstico, según fuentes del dispositivo. En el operativo de emergencias colaboraron también los bomberos de San Bartolomé de Tirajana del parque de Maspalomas, los socorristas del servicio de salvamento en playas y agentes de la Policía Local.