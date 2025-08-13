Un menor agrede a dos turistas en hoteles de Costa Calma

La Guardia Civil de Fuerteventura ha detenido, en el marco de la Operación Praktiker, a un menor de edad como presunto autor de dos delitos de lesiones graves cometidos en Costa Calma, municipio de Pájara. Los ataques, ocurridos en diciembre de 2024 y junio de 2025, tuvieron como víctimas a dos mujeres que se alojaban en complejos hoteleros de la zona.

El caso comenzó el 23 de junio de 2025, cuando una mujer fue agredida dentro de la habitación de su hotel, situado en el sur de Fuerteventura. La víctima sufrió heridas graves en la cabeza, manos y brazos, lo que obligó a su traslado de urgencia al Hospital General de Fuerteventura.

Este suceso generó una gran alarma social, intensificada por los mensajes que la afectada compartió en sus redes sociales, alertando sobre la inseguridad en la zona turística.

La investigación fue desarrollada por el Equipo Territorial de Policía Judicial de Gran Tarajal con la colaboración del Puesto Principal de Morrojable.

Revisión de cámaras y testimonios clave

Las primeras diligencias incluyeron la revisión de cámaras de seguridad de hoteles y negocios cercanos, así como entrevistas a trabajadores, huéspedes y residentes de la zona. También se analizaron antecedentes policiales y se buscó relación con hechos similares.

Fue así como se descubrió que este ataque guardaba un patrón idéntico con otro ocurrido el 16 de diciembre de 2024, también en Costa Calma y a escasa distancia del lugar del primer incidente.

En ambos casos, el autor accedió a las habitaciones mientras las víctimas estaban en su interior y las agredió, provocándoles lesiones graves. El análisis de las grabaciones permitió a los investigadores concluir que se trataba de la misma persona.

Con la información recabada, la Guardia Civil centró sus pesquisas en un menor de edad que coincidía con la descripción física obtenida de las imágenes. Se estableció un dispositivo de vigilancia y seguimiento, reuniendo suficientes indicios para solicitar autorización judicial para registrar su domicilio.

El 18 de julio de 2025, agentes de la Guardia Civil realizaron la entrada y registro en la vivienda del sospechoso, recuperando las prendas de vestir que habría usado en ambos ataques y diversos objetos posiblemente relacionados con las agresiones. También se incautaron dispositivos móviles, cuyo contenido será analizado para esclarecer todos los detalles de los hechos.

Tras el operativo, el menor fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía de Menores de Las Palmas. La autoridad judicial ordenó su internamiento en el Centro de Menores Tabares, donde permanecerá bajo las medidas judiciales establecidas.