Vuelca un camión cargado de fruta en el Puerto de Las Palmas

Un camión cargado de fruta ha volcado en el interior del Muelle de La Luz de Las Palmas de Gran Canaria, lo que ha ocasionado retenciones en la capital. El incidente se ha producido en la tarde de este miércoles en el entorno de la rotonda de Mr. Jolly del recinto portuario, según ha informado la Policía Portuaria.

Estado en que quedó el camión tras el vuelco. / LP/DLP

El accidente, en el que se ha visto implicado solamente el vehículo articulado de grandes dimensiones, que ha quedado completamente girado, se ha producido en torno a las 15.30 horas. El siniestro ha dejado un afectado, el conductor del vehículo, que ha rechazado el traslado a un centro sanitario, según ha informado el Centro Coordinador de Seguridad y Emergencias (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. El vuelco ha obligado a cerrar un carril. Hasta el ugar se han desplazado los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria del parque de La Isleta.