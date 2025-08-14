Un coche vuelca en el Parque Nacional de Timanfaya en Lanzarote

Un conductor ha volcado con su vehículo y se ha salido de la carretera en el Parque Nacional de Timanfaya, en Lanzarote, según han informado el Consorcio de Seguridad de Emergencias y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2 del Gobierno de Canarias. El accidente ha tenido lugar pasadas las 16.00 horas de la tarde de este jueves en la carretera LZ-67 Pk 11 en el municipio de Tinajo.

La furgoneta atravesaba el parque nacional cuando perdió el conductor perdió el control, se salió de la vía y volcó sobre el techo, quedando boca abajo sobre la zona lávica propia de este entorno. Hasta el lugar se desplazaron rápidamente los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote, quienes encontraron al conductor del vehiculo colgando boca abajo por el cinturón de seguridad, por lo que primero le colocaron un collarín y tras una primera valoración lo liberaron y extrajeron del coche con la ayuda de un tablero espinal y después de una camilla.

Los bomberos actúan para darle la vuelta al vehículo. / LP/DLP

Después, una ambulancia de soporte vital básico del (SUC) trasladó al hombre hasta el Hospital Doctor José Molina Oros para realizarle una valoración, pero no presentaba lesiones de consideración. En el dispositivo de emergencias colaboraron la Guardia Civil, que se hizo cargo del atestado, y personal del Parque Nacional.