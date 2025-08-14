Cuatro detenidos en Telde por tráfico de drogas y blanqueo de capitales
La Policía Nacional desarticula un punto de venta de estupefacientes en el barrio de San Juan y destaca la colaboración ciudadana como clave en la investigación
La Policía Nacional ha llevado a cabo una operación clave en el municipio grancanario de Telde, concretamente en el barrio de San Juan, que se ha saldado con la detención de cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
Esta intervención se produce tras una investigación motivada por numerosas quejas vecinales, que alertaban sobre la existencia de un punto de venta de sustancias estupefacientes en la zona. La colaboración ciudadana, en este sentido, fue fundamental para el éxito de la operación.
Una investigación iniciada por denuncias vecinales
La actuación policial comenzó con la recepción de informes reiterados por parte de residentes del barrio de San Juan, quienes habían notado movimientos sospechosos en determinados inmuebles del área. Estas denuncias llevaron a los agentes a poner en marcha un dispositivo de vigilancia y seguimiento.
Gracias a este operativo, la Policía Nacional logró identificar al principal responsable de la organización criminal y recabar las pruebas necesarias para llevar a cabo las detenciones y registros domiciliarios.
Registros simultáneos y material incautado
El dispositivo culminó el pasado 7 de agosto, con dos entradas y registros realizados en viviendas de San Juan. Durante esta intervención, los agentes incautaron una importante cantidad de sustancias y elementos vinculados al tráfico de drogas:
- 60 gramos de cocaína
- 6 monodosis adicionales de la misma sustancia
- 1,5 gramos de cocaína rosa (Tusi)
- 12 pastillas de viagra
- Dos básculas de precisión digital
- Un detector electrónico de billetes falsos
- Material para la preparación y distribución de drogas
- 5.075 euros en efectivo
Estos elementos no solo evidencian la actividad de venta y distribución, sino también el posible blanqueo de capitales vinculado a los beneficios delictivos obtenidos.
